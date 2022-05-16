Kritik toplantı sonrası sektörden açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?

Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz." diye konuştu.