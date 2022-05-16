Kritik toplantı sonrası sektörden açıklama: Konut fiyatları düşecek mi?
Konut sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldikleri toplantı sonrası açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 60 iş insanının katıldığı toplantı, 2 saate yakın sürdü.
Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibi ile sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi." dedi.
Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz." diye konuştu.