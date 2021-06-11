Kriz kahini uyardı! Yeniden düşüşe geçen Bitcoin için kritik açıklama

Salvador kararının ardından IMF’den yapılan bir açıklamada da, kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Bitcoin’in para birimi olarak kabul edilmesinin "çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiği"nin altını çizen yetkili, IMF’nin "gelişmeleri yakından izlediğini" ve El Salvador yetkilileriyle görüşmelerin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.