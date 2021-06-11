Kriz kahini uyardı! Yeniden düşüşe geçen Bitcoin için kritik açıklama
Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından Bitcoin 38 bin dolar seviyesine yükseldi. IMF ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in açıklamalarının etkisiyle Bitcoin, yeniden 37 bin doların altına geriledi. Öte yandan ''kriz kahini'' olarak tanınan ekonomist Nouriel Roubini de kritik bir uyarıda bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe alt komisyonundaki konuşmasında, kripto paraların terör örgütlerinin finansmanında kullanılabildiğini, Hazine olarak bunun önüne geçmek için birçok önlem aldıklarını söyledi.
Salvador kararının ardından IMF’den yapılan bir açıklamada da, kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Bitcoin’in para birimi olarak kabul edilmesinin "çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiği"nin altını çizen yetkili, IMF’nin "gelişmeleri yakından izlediğini" ve El Salvador yetkilileriyle görüşmelerin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.
El Salvador Başkanı Nayib Bukele, Bitcoin yatırımcılarından gelir vergisi alınmayacağını da açıkladı. Ayrıca, Tesla CEO’su Elon Musk’ın "karbon ayak izi" açıklamalarına bağlı olarak, satışlarda Bitcoin ödeme desteğini sonlandırmasından haftalar sonra, El Salvador’un kripto para birimi üretimi için volkanlardan elde edilecek enerjinin kullanılacağını duyurdu.
Son 24 saat içinde 35,847.59 ve 38,334.33 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.56 düşüşle 36.726.16 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 2.63 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 689 milyar dolara geriledi.