Kriz ''mavi yakalılar''ın ardından ''beyaz yakalılar''ı da vurdu

Gökce, 2020 Ekim ayında Kaymakam maaşlarının İPA yaşam maliyetinin 1,6 katıyken bugün bu oranın 1,2’ye düştüğünü belirtti. Benzer şekilde, uzman doktor maaşı yaşam maliyetinin 1,1 katıyken, 2024 yılında bu oran 0,9’a geriledi. Mühendis maaşları ise 2020’de yaşam maliyetine denk gelirken, günümüzde 0,8 seviyesine düştü. Maaşlardaki gerilemeden en çok etkilenen grup ise genel müdürler oldu. Genel müdür maaşlarının 2020’de yaşam maliyetinin 1,8 katı olduğu, 2024 yılında ise bu oranın 1,3’e gerilediği açıklandı.