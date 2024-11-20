Kriz ''mavi yakalılar''ın ardından ''beyaz yakalılar''ı da vurdu
İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, İstanbul'da mavi yakalıların ardından beyaz yakalıların maaşlarının da yaşam maliyetleri karşısında erdiğini açıkladı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kamu ve özel sektörde beyaz yakalı çalışanların maaşlarının yaşam maliyetleri karşısındaki gerilemesine dikkat çekti. Gökce'nin verdiği verilere göre, 2020 yılına kıyasla 2024 yılında birçok meslek grubunun maaşları yaşam maliyetini karşılamakta yetersiz kalıyor.
Gökce, 2020 Ekim ayında Kaymakam maaşlarının İPA yaşam maliyetinin 1,6 katıyken bugün bu oranın 1,2’ye düştüğünü belirtti. Benzer şekilde, uzman doktor maaşı yaşam maliyetinin 1,1 katıyken, 2024 yılında bu oran 0,9’a geriledi. Mühendis maaşları ise 2020’de yaşam maliyetine denk gelirken, günümüzde 0,8 seviyesine düştü. Maaşlardaki gerilemeden en çok etkilenen grup ise genel müdürler oldu. Genel müdür maaşlarının 2020’de yaşam maliyetinin 1,8 katı olduğu, 2024 yılında ise bu oranın 1,3’e gerilediği açıklandı.
Özellikle İstanbul’da artan kira giderleri karşısında, maaşların alım gücünde büyük bir düşüş yaşandı. Gökce’nin verilerine göre, bir uzman doktor 2020’de maaşıyla 3,94 kira ödeyebilirken, 2024’te bu oran 2,6’ya indi. Mühendis maaşı 2020’de 3,39 kira bedelini karşılarken, bugün ancak 2,37 kira bedeline yetiyor. Benzer şekilde, avukat ve araştırma görevlisi maaşları da 3,2 kira bedelinden 2,2 seviyesine geriledi.
Gökce, 2020-2024 yılları arasında uygulanan ekonomi politikalarının Türk Lirası’nın değer kaybına yol açtığını ve artan enflasyonun özellikle düşük ve orta gelirli çalışanları yoksullaştırdığını ifade etti. Gökce, "Bugün mavi yakalılar gibi beyaz yakalı çalışanlar da yaşam koşulları bakımından geriye gidiş yaşıyor." dedi.