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Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu

ABD ile Çin arasında krize yol açan "casus balonu" Atlantik Okyanusu üzerinde vurularak düşürüldü.

Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu - Resim: 1

ABD ile Çin arasındaki 'casus balon' krizi büyüyor. ABD Dışişleri Bakanı önümüzdeki hafta yapacağı Pekin ziyaretini iptal ederken, Pentagon teyakkuza geçti. Montana eyaleti üzerinde görüntülenen istihbarat balonu Amerikan Savunma Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirmişti. Balonun nükleer tesisler hakkında bilgi topladığı öne sürülürken, önemli kritik noktalarda gizleme çalışması yapıldı.

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Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu - Resim: 2

PEKİN: BALON BİZE AİT!
Beyaz Saray "Egemenliğimizin yanında uluslararası hukukun da açık ihlalidir" derken, Pekin ise söz konusu balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti ve rüzgara işaret etti. Yapılan açıklamada "Beklenmedik rüzgarlar nedeniyle rotasından çıktı" ifadelerine yer verildi.

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Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu - Resim: 3

ABD SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ
Gökyüzünde ilerleyen balon dün Güney Carolina sahillerinde ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü.

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Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu - Resim: 4

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, “Balonun düşürülme talimatını Çarşamba günü verdim ve bir an önce düşürülmesini istedim fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim” dedi. Pentagon yönetimi ise balonun düşürülmesi için en uygun zamanında, balon Atlas Okyanusu üzerinde ve ABD’nin sınırları içerisindeyken düşürülmesinin uygun olduğunu düşünerek harekete geçti.

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