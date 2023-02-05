Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, “Balonun düşürülme talimatını Çarşamba günü verdim ve bir an önce düşürülmesini istedim fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim” dedi. Pentagon yönetimi ise balonun düşürülmesi için en uygun zamanında, balon Atlas Okyanusu üzerinde ve ABD’nin sınırları içerisindeyken düşürülmesinin uygun olduğunu düşünerek harekete geçti.