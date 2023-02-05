Kriz tırmanıyor! ABD ''casus balonu'' vurdu
ABD ile Çin arasında krize yol açan "casus balonu" Atlantik Okyanusu üzerinde vurularak düşürüldü.
ABD ile Çin arasındaki 'casus balon' krizi büyüyor. ABD Dışişleri Bakanı önümüzdeki hafta yapacağı Pekin ziyaretini iptal ederken, Pentagon teyakkuza geçti. Montana eyaleti üzerinde görüntülenen istihbarat balonu Amerikan Savunma Bakanlığı'nı alarm durumuna geçirmişti. Balonun nükleer tesisler hakkında bilgi topladığı öne sürülürken, önemli kritik noktalarda gizleme çalışması yapıldı.
PEKİN: BALON BİZE AİT!
Beyaz Saray "Egemenliğimizin yanında uluslararası hukukun da açık ihlalidir" derken, Pekin ise söz konusu balonun kendilerine ait olduğunu kabul etti ve rüzgara işaret etti. Yapılan açıklamada "Beklenmedik rüzgarlar nedeniyle rotasından çıktı" ifadelerine yer verildi.
ABD SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ
Gökyüzünde ilerleyen balon dün Güney Carolina sahillerinde ABD savaş uçakları tarafından düşürüldü.
ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Biden, “Balonun düşürülme talimatını Çarşamba günü verdim ve bir an önce düşürülmesini istedim fakat enkazın insanlara zarar vermemesini istedim” dedi. Pentagon yönetimi ise balonun düşürülmesi için en uygun zamanında, balon Atlas Okyanusu üzerinde ve ABD’nin sınırları içerisindeyken düşürülmesinin uygun olduğunu düşünerek harekete geçti.