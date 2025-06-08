Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul Kağıthane'de kuaförlük yapan 36 yaşındaki İ.A., iş yerinde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası İ.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İ.A., dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları A.'dan uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.
İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU
A.'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise A.’ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çevredekiler A.’nın yakınlarını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.