Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi

İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

A.'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise A.’ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi.