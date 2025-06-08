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Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi

İstanbul Kağıthane'de kuaförlük yapan 36 yaşındaki İ.A., iş yerinde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası İ.A.'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA
Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi - Resim: 1

Olay, 27 Mayıs Salı günü saat 18.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin bulunduğu sokakta kuaförlük yapan İ.A., dükkanına gitmek için evden çıktı. Yakınları A.'dan uzun süre haber alamayınca akşam saatlerinde iş yerinin önüne gitti.

 

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Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi - Resim: 2

İŞ YERİNDE ÖLÜ BULUNDU

A.'ün iş yerinin kapalı olduğunu fark eden esnaf, kepengi açtı. İçeri girdiklerinde ise A.’ün asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yakınları dükkanın önünde krizi geçirdi. 

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Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi - Resim: 3

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çevredekiler A.’nın yakınlarını uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Olayın ardından ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kuaför iş yerine ölü bulundu; yakınları sinir krizi geçirdi - Resim: 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

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