Kuaförde başına çizik atan arkadaşına dehşeti yaşattı

Olay, 28 Şubat Cuma günü saat 15.00 sıralarında Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.B. semtteki kuaföre giderek traş olmak istedi. Ancak A.B.’nin yanına gelen 5 arkadaşından biri traş makinesini elini alarak başına çizik attı. Canı acıyan ve bu duruma sinirlenen A.B. ile taraflar arasında tartışma çıktı.