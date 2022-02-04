Kübra'nın ölmeden önceki son görüntüsü kamerada
TRT 1 ekranlarındaki Bizim Köyün Kızları adlı yarışma programında ünlenen ve İstanbul'da 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Kübra E.'nin balkona koşarak geldiği ve bir anda kendisini boşluğa bıraktığı görüntüler ortaya çıktı.
Kübra E.'nin ölüm anı ortaya çıktı. Uzak bir noktadan kaydedilen kamera görüntülerine göre Kübra E., İstanbul'daki 4. kattaki bir evin balkonuna koşarak çıkıyor. Arkasından Mikail Ö.’ nün koşarak tutmaya çalıştığı Kübra E., kendini bir anda boşluğa bırakıyor.
Milliyet'te yer alan habere göre saniyeler içinde gerçekleşen olayda Kübra E., feci şekilde can verirken, gece 04.00 sıralarında kaydedilen görüntüler adeta kan dondurdu.
İşte TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bizim Köyün Kızları adlı yarışmada ünlenen Kübra E.'nin son anları...
KOŞARAK GELİP ATLAMIŞ
Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre genç kızın ölüme gittiği acı olay 29 Ocak akşamı gerçekleşti. Ev arkadaşı Ayşe Ç.’nin doğum gününü kutlamak için Esenyurt’a gidip kardeşi ve 4 arkadaşıyla bir kafede kutlama yapan Kübra E., gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla Beylikdüzü’ndeki evine döndü.