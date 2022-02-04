Kübra'nın ölmeden önceki son görüntüsü kamerada

Kübra E.'nin ölüm anı ortaya çıktı. Uzak bir noktadan kaydedilen kamera görüntülerine göre Kübra E., İstanbul'daki 4. kattaki bir evin balkonuna koşarak çıkıyor. Arkasından Mikail Ö.’ nün koşarak tutmaya çalıştığı Kübra E., kendini bir anda boşluğa bırakıyor.