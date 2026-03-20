Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı
Yalova’da infial yaratan "bebekli babaya saldırı" olayının ardından sular durulmuyor. 14 aylık kızı kucağındayken darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da sokakta oyun oynarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce başından taşla vurularak yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde yaklaşık 1 yıl önce aldıkları eve taşınan 4 çocuklu ailenin binada oturan bir başka aileyle gürültü nedeniyle sürekli tartışma yaşadığı ve 2 aile arasında husumet oluştuğu öne sürüldü. İddiaya göre; 20 Şubat'ta M.B. evine döndüğü sırada, bina yakınında komşusu S.E. ile karşılaştı. S.E.'in kendisine 'Ne bakıyorsun lan' dediğini iddia eden M.B., jandarmaya ihbarda bulundu. M.B., adrese gelen jandarma ekiplerine durumu anlattı. 14 aylık kızı İkra ile eşinin de kapıya gelmesi üzerine M.B., kızını kucağına aldığı sırada, S.E.'in kardeşi Ş.E.'in sopalı saldırısına uğradı.
M.B. ve kucağındaki kızı İkra, aldıkları darbeyle yaralandı. Jandarma ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. M.B.’nın burnunun kırıldığı, 14 aylık bebeğin kafasında 3 çatlak ve sağ gözünde yaralanma meydana geldiği saptandı. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba ile kızı, tedaviye alındı. Olayın ardından Ş.E. ile S.E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. M.B. şikayetçi oldu, gözaltına alınan Ş.E. tutuklandı. S.E. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.B.'nın aralarındaki husumet nedeniyle S.E. hakkında kapısına mermi bıraktığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı çıkardığı da öğrenildi. İddiaları yalanlayan S.E., tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; Şener Ergün hakkında babaya yönelik saldırı nedeniyle 3 yıldan 9 yıla kadar, 14 aylık bebeğe saldırıya yönelik de 9 yıldan 27 yıla kadar hapis istendi. Hukuki süreç devam ederken, öte yandan ailenin 8 yaşındaki çocukları F.B., 15 Mart'ta sokakta oyun oynarken başına atılan taşla yaralandı. Olay sonrasında aile, jandarmaya giderek ifade verdi.
M.B., "Hala aynı şahıslardan, sanal medyadan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. 'Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye. Husumetli olduğumuz şahıslar böyle paylaşımlar yapmış. 2 gün önce de yine oğlum F.B.'nın kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyede tekrar şikayetçi olacağız. Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik, ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" diye konuştu. Baba ayrıca evini satışa çıkardığını söyledi.