Kucağında bebeği ile darbedilen babanın 8 yaşındaki oğlu da saldırıya uğradı

M.B., "Hala aynı şahıslardan, sanal medyadan tehditler alıyoruz. Mesela bazı fotoğraflarımızın altına yorumlar yazmışlar. 'Jandarma evinizin önünde beklemezse evinize giremezsiniz, süs köpeği' diye. Husumetli olduğumuz şahıslar böyle paylaşımlar yapmış. 2 gün önce de yine oğlum F.B.'nın kafasına taş vurulmuş. Jandarmaya gittik, yine tutanak tuttuk. Hastanede tomografi çekildi. Adliyede tekrar şikayetçi olacağız. Baskı içerisinde burada yaşamaya çalışıyoruz maalesef. Taş atılma olayında da ben yine evdeydim. Olayı gerçekten görmedim. Akşam iftara yakın 2 saat kala uyandığımda eşim söyledi. Jandarma gelmişti zaten. Jandarmaya biz akşam gittik, ifade verdik. Tutanak tuttular. Olayı da görmedim. Çocuk da taş atanı görmemiş" diye konuştu. Baba ayrıca evini satışa çıkardığını söyledi.