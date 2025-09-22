  1. Anasayfa
  4. Kucağında çocuğuyla tekme tokat saldırıya uğradı

Bursa'da kucağında çocuğu ile yürüyen bir anne, tartıştığı 3 kadının saldırısına uğradı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Olay, 20 Eylül günü saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kucağında çocuğu ile yürüyen anne, yolda karşılaştığı 3 kadınla bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. 

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kucağındaki çocuğu yere bırakan anne, saldırgan kadınların hedefi oldu. 3 kadın, genç anneyi tekme ve yumruklarla darbetti. Küçük çocuk, annesinin çığlıklarını izlerken gözyaşlarına boğuldu.

Dehşet anları bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

