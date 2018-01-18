Kucaklarında çocuklarıyla adliyeye sevk edildiler

CONOLARA İLK KEZ ASAYİŞ OPERASYON YAPTI



Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın bizzat yönettiği, özel harekat ve çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu bin polisle ilk kez "Cono" olarak bilinen aileye asayiş ekipleri operasyon yaptı. Polislerin yanı sıra hassas burunlu narkotik köpekler evlere girerken, havadan helikopter ve drone destek verdi. Toplumsal Olaylara Müdahale araçları da operasyonda yer aldı. Polis, Mersin ve Adana'da 5 mahallede 39 adrese tek tek girdi. Operasyonda, "Cono" aşiretine mensup yaklaşık 31'i kadın 46 kişi yakalandı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Evlerde yapılan aramalarda ise yastık altında, çelik kasalarda 150 bin lira para ve 50 bin lira değerinde altın ele geçirildi.





