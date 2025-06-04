Küçücük çocuğa çarpıp yoluna devam etti: Minik çocuk metrelerce savruldu

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil, yola aniden fırlayan 6 yaşındaki Hiranur T.'ye çaptı.