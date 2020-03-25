Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!

Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son haliyle de herkesi şaşırtıyor. Eski halinden eser kalmayan genç kızın son hali hayranları tarafından çok beğeniliyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Kulakoğlu'nu şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.