Küçük Besleme'nin Bilge'si değişimiyle dudak uçuklattı!
90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dramalarından biri olan 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu kısacık saçları ve mahzun duruşuyla tanınmıştı. Küçük Besleme Bige'nin değişimi dudak uçuklattı. Evlenip ekranları da bırakan güzel oyuncu Anadolu'da mütevazı bir hayat yaşıyor. ...
Bir döneme damga vurmuş dizilerden biri olan Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Küçük Besleme, Kemalettin Tuğcu'nun eserinden uyarlanmış 90'lı yılların son döneminde televizyonların en acıklı dram dizilerinden biriydi. 'Küçük Besleme' dizisinde türlü işkencelere maruz kalan Bilge'yi canlandıran Nur Kulakoğlu hafızalara kısacık biçimsiz kesilen saçlarıyla kazınmıştı.
Küçük Besleme'nin Bilge'si Nur Kulakoğlu son haliyle de herkesi şaşırtıyor. Eski halinden eser kalmayan genç kızın son hali hayranları tarafından çok beğeniliyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine toplayan Kulakoğlu'nu şimdiki hali görenleri şaşırtıyor.