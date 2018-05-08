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  3. 08 Mayıs 2018 14:59

Küçük Beyza Nur yardım bekliyor

Batman'da yaşayan, serebral palsi rahatsızlığı olan ve vücudunda yaralar çıkan 6 yaşındaki Beyza Nur Işık, tedavisi için destek bekliyor.

Küçük Beyza Nur yardım bekliyor

Henüz 8 aylıkken oturmakta güçlük çektiği annesi Fahriye Işık tarafından fark edilerek Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen Işık, Diyarbakır'a sevk edildi.

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Küçük Beyza Nur yardım bekliyor

Burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Antalya'ya götürülen Beyza Nur Işık'a serebral palsi teşhisi konuldu.

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Küçük Beyza Nur yardım bekliyor

Bir yıl devam eden tedavi sürecinde el parmakları ve ayaklarında yaralar çıkan Işık, nöroloji bölümüne sevk edildi.

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Küçük Beyza Nur yardım bekliyor

Buradaki tahlillerin ardından Ankara'ya sevki yapılan Beyza Nur Işık'ın rahatsızlığına teşhis konulamadı.

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