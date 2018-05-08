Küçük Beyza Nur yardım bekliyor
Batman'da yaşayan, serebral palsi rahatsızlığı olan ve vücudunda yaralar çıkan 6 yaşındaki Beyza Nur Işık, tedavisi için destek bekliyor.
Henüz 8 aylıkken oturmakta güçlük çektiği annesi Fahriye Işık tarafından fark edilerek Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen Işık, Diyarbakır'a sevk edildi.
Burada yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Antalya'ya götürülen Beyza Nur Işık'a serebral palsi teşhisi konuldu.
Bir yıl devam eden tedavi sürecinde el parmakları ve ayaklarında yaralar çıkan Işık, nöroloji bölümüne sevk edildi.