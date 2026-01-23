Küçük çocuğu engelli bırakan hemşire hakkında tutuklama kararı
Kahramanmaraş'ta 5 günlükken şiddet uyguladığı çocuğun engelli kalmasına neden olduğu iddia edilen hemşire hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Olay, 26 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. S. ve A. B. çiftinin düşük kiloda dünyaya geldiği için kuvöze alınan Deniz Esin B. adını verdikleri bebekleri, 5 günlükken hemşire H.D.B. tarafından darbedildi. B., kan alma sırasında huysuzlanıp ağlamasına sinirlendiği Deniz Esin’in başına defalarca vurup bacaklarını sıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay ise 5 gün sonra başka hemşirenin bebeğinin bacağında şişlik olduğunu fark etmesiyle ortaya çıktı.
Hemşirenin konuyu hastane yönetimine bildirmesi üzerine güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu H.D.B.’ın bebeği darbettiği tespit edildi.
B.’nin hastanedeki görevine son verildi. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da hemşirenin yargılanmasına karar verdi. Hakkında, ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan hemşire H.D.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık hemşire H.D.B. ise yer almadı.
Duruşmada Deniz Esin B.’nin ailesinin avukatı Sait Bolat, şiddet anlarına ilişkin görüntülerin dava dosyasına girdiğini belirterek, hemşirenin tutuklanmasını talep etti. H.D.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verilen duruşma, 19 Şubat’a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
S.B., 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz B.’a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire H.B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.
Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, S.B. ve A.B. çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Çift, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire H.B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da H.B.’nin yargılanmasına karar verdi.