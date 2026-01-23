Küçük çocuğu engelli bırakan hemşire hakkında tutuklama kararı

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, S.B. ve A.B. çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Çift, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire H.B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da H.B.’nin yargılanmasına karar verdi.