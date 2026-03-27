  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı!

Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısındaki artışla birlikte 1+1 dairelere talep patladı. Yatırımcıların favorisi haline gelen 1+1 dairelerin kiraları ise 65 bin TL'ye kadar çıktı.

Kaynak: Habertürk
Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı! - Resim: 1

Türkiye’de konut piyasası sessiz sedasız bir kabuk değişimine imza atıyor. Son 10 yılda yalnız yaşayan birey sayısının %66,5 oranında artması, emlak projelerinde "geniş aile" konseptinden "minimalist yaşam" konseptine geçişi hızlandırdı. Eskiden yeni projelerin sadece %15’ini oluşturan 1+1 dairelerin payı, bugün ikiye katlanarak %30 bandına yerleşti.

1 / 5
Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı! - Resim: 2

Hızlı satılması, kolay kiralanması ve her bütçeye hitap etmesi nedeniyle inşaat firmaları için de can simidi olan 1+1’ler, yatırımcılar için de en kârlı enstrüman haline geldi. 

2 / 5
Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı! - Resim: 3

Boş kalma riskinin minimum düzeyde olması, bu dairelere olan iştahı kabartırken, talep patlaması fiyat etiketlerini de zirveye taşıdı.

3 / 5
Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı! - Resim: 4

KİRALAR FIRLADI

Habertürk TV'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 10 bin lira bandında seyreden 1+1 kiraları, bugün 18 bin liranın altında bulmak neredeyse imkansız hale geldi. 

4 / 5