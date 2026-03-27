Küçük evlere dev talep: 1+1 dairelerde kiralar tavan yaptı!
Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısındaki artışla birlikte 1+1 dairelere talep patladı. Yatırımcıların favorisi haline gelen 1+1 dairelerin kiraları ise 65 bin TL'ye kadar çıktı.
Türkiye’de konut piyasası sessiz sedasız bir kabuk değişimine imza atıyor. Son 10 yılda yalnız yaşayan birey sayısının %66,5 oranında artması, emlak projelerinde "geniş aile" konseptinden "minimalist yaşam" konseptine geçişi hızlandırdı. Eskiden yeni projelerin sadece %15’ini oluşturan 1+1 dairelerin payı, bugün ikiye katlanarak %30 bandına yerleşti.
Hızlı satılması, kolay kiralanması ve her bütçeye hitap etmesi nedeniyle inşaat firmaları için de can simidi olan 1+1’ler, yatırımcılar için de en kârlı enstrüman haline geldi.
Boş kalma riskinin minimum düzeyde olması, bu dairelere olan iştahı kabartırken, talep patlaması fiyat etiketlerini de zirveye taşıdı.
KİRALAR FIRLADI
Habertürk TV'nin haberine göre, geçtiğimiz yıl 10 bin lira bandında seyreden 1+1 kiraları, bugün 18 bin liranın altında bulmak neredeyse imkansız hale geldi.