SON DAKİKA
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ BAYRAM SONRASINA KALDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Mayıs 2019 11:06

Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Esenyurt'ta markete gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kıza hızla gelen otomobil çarptı. Otomobilin altında sürüklenen küçük kız ağır yaralanırken vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı.

Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki önceki gün meydana geldi. 7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi.

1/ 11
Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Sürücü arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçarken küçük Zeynep ağır yaralandı. Küçük kızın yardımına çevredekiler koştu. Yoldan otomobiliyle geçen bir sürücü, Zeynep'i alarak hastaneye götürdü.

2/ 11
Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan çocuk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

3/ 11
Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Vücudunda çok sayıda kırıkların olduğu öğrenilen Zeynep'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM