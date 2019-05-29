Küçük Zeynep'e çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Pınar Mahallesi'ndeki önceki gün meydana geldi. 7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında bakkala gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratli bir otomobil küçük kızı altına alarak metrelerce sürükledi.