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  3. 08 Ocak 2021 22:12

Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Küçükçekmece'de öğle saatlerinde göl kenarında oturan bir grup genç, suyun içinde erkek cesedi gördü. İncelemelerin ardından ceset, otopsi için morga kaldırıldı.

Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Olay, 15.00 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı. İddiaya göre, göl kenarına oturmaya gelen bir grup genç, suyun içinde hareketsiz duran bir erkek gördü. 

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Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Durumun haber verilmesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede genç erkeğin öldüğü tespit edildi. 

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Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

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Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Kimliği öğrenilemeyen erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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