Küçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Olay, 15.00 sıralarında Küçükçekmece Gölü Küçükçekmece Sosyal Tesisleri'nin bulunduğu kıyı tarafında yaşandı. İddiaya göre, göl kenarına oturmaya gelen bir grup genç, suyun içinde hareketsiz duran bir erkek gördü.