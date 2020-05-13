Küçükçekmece'de parkta oturan gençlere silahlı saldırı: 2 yaralı

OLAYI ANLATTI Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Kaçan saldırganların bıraktığı motosiklet incelenmek üzere emniyet otoparkına götürüldü. Olayı anlatan bir genç, "Biz olay yerinde oturuyorduk. Biz ayrıldıktan sonra sesleri duyduk. Kafalarında kast olan iki motorlu silahla ateş etmişler. 4-5 yerinden vurulmuşlar. Vuran kişiler motoru burada bırakıp kaçmışlar. Polisler geldi" dedi.