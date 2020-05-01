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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Küdür Yarımadası'nda bulunan son plaj işletmesi de belediye ekiplerinin gözeteminde kaldırılıp, doğal haline kavuşturuldu.

Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

Doğal SİT alanı, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edilen Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Yarımadası'nın doğal haline kavuşması için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 

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Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

Küdür Yarımadası ile ilgili kararın Resmi Gazete'de ilan edilmesiyle birlikte tahliye süreci başlatılan işletmelerden sonuncusu bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kaldırıldı. 

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Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi. 

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Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

Küdür'deki plajlardan bir diğeri şubat ayında kaldırılmış ve işletmenin bulunduğu alan doğal haline getirilmişti.

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