Küdür Yarımadası'nda son yıkım da yapıldı

350 metrekaresi ahşap iskele olmak üzerek yaklaşık bir dönümlük alanda faaliyet gösteren plaj işletmesinin yıkım işlemi, Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesi ve akabinde diğer yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından işletme sahibi tarafından gerçekleştirildi.