Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var
Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede, sokak hayvanlarının toplatılması protesto edildi. Mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında yaşanan arbedede, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı.
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Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.
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Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.
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