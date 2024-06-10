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Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da kuduz nedeniyle karantinaya alınan mahallede, sokak hayvanlarının toplatılması protesto edildi. Mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında yaşanan arbedede, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var - Resim: 1
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Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var - Resim: 2

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. 

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Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var - Resim: 3

Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı. Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu. 

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Kuduz alarmı verilen mahalle karıştı: Gözaltılar var - Resim: 4

Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

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