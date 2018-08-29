Kulağını ve burnunu kesti !

Kolombiyalı 22 yaşındaki Eric Yeiner Hincapié Ramírez, iki yıl süren bir dizi ameliyattan sonra çılgın bir görünüm elde etti. Eric, yüzünün bir iskeletin kafatası gibi görünmesi için burnunun ve kulaklarının yarısını kesti. Çocukluğundan beri iskeletlere ve bu tip farklı şeylere takıntılı olduğunu söyleyen adam, bunu ölen annesinin iskeletine benzemek için yaptığını söylüyor.





