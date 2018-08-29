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  3. 29 Ağustos 2018 23:34

Kulağını ve burnunu kesti !

Kolombiyalı bir genç, geçirdiği operasyonlar sonrası kulağının ve burnunun yarısını kesti.

Kulağını ve burnunu kesti !

Kolombiyalı 22 yaşındaki Eric Yeiner Hincapié Ramírez, iki yıl süren bir dizi ameliyattan sonra çılgın bir görünüm elde etti. Eric, yüzünün bir iskeletin kafatası gibi görünmesi için burnunun ve kulaklarının yarısını kesti. Çocukluğundan beri iskeletlere ve bu tip farklı şeylere takıntılı olduğunu söyleyen adam, bunu ölen annesinin iskeletine benzemek için yaptığını söylüyor.


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Kulağını ve burnunu kesti !

Yaptığı bu korkutucu ameliyatlar vasıtasıyla burnunun alt kısmını ve kulaklarını kestiren Eric, ayrıca dilini ikiye böldürdü ve gri renge boyattı.

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Kulağını ve burnunu kesti !

Yaptığı bu korkutucu ameliyatlar vasıtasıyla burnunun alt kısmını ve kulaklarını kestiren Eric, ayrıca dilini ikiye böldürdü ve gri renge boyattı.

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Kulağını ve burnunu kesti !

Göz altlarını koyulaştıran ve ağzının etrafına iskelet dişleri de ekleten Eric, bu ürkütücü ve ölümü hatırlatan görünümü nedeniyle medya ve Kolombiya halkı tarafından eleştirildi.

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