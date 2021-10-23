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Külliyenin tavus kuşu 7 ay sonra bulundu

Edirne'de Sultan II. Bayezid Külliyesinin bahçesinden geçen martta kaybolan tavus kuşu 7 ay sonra külliyeye yarım kilometre uzaklıktaki cami avlusunda bulundu

Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan külliye, bahçesinde köpekten kediye, tavus kuşundan sultan tavuklarına kadar çeşitli hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

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Sağlık ve İmaret müzeleri ile II. Beyazid Camisi'nin bulunduğu külliyenin konukları arasında yer alan 6 tavus kuşundan biri martta kayboldu.

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Tavus kuşu, 7 ay sonra külliyeye yarım kilometre uzaklıktaki cami avlusunda bulundu. Tavus kuşunu bulan Burhan Tekin'e, Külliyenin Müzeler Müdürü Ruhi Pehlivancık plaket takdim etti.

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Pehlivancık, AA muhabirine, Osmanlı döneminden bu yana çeşitli hayvan türlerinin külliyede insanlarla beraber yaşadığını söyledi.

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