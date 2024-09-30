Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var
Konya'da etkili olan kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi.
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Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.
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Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
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