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Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var

Konya'da etkili olan kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu. 8 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA
Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var - Resim: 1

Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya-Ankara kara yolunun 130'uncu kilometresinde meydana geldi. 

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Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var - Resim: 2

Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda 1'i tanker, 8 araç zincirleme kazaya karıştı.

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Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var - Resim: 3

Kazada araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıları, Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Kum fırtınası ortalığı birbirine kattı: Yaralılar var - Resim: 4

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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