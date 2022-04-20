Kumar baskınında akıl almaz ''asit'' ayrıntısı

Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adreste 185 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Öte yandan operasyonda ele geçirilen malzemelerin köpükten yapıldığı ve baskın esnasında internetten sipariş verilerek alınan asitle dökülerek yok edilmeye çalışıldığı tespit edildi. Sözde sendika yöneticisinin ifadeleri doğrultusunda, sipariş verilen tombala malzemeleri, asit, içeride satılmak üzere alınan çok sayıda sigara ve 2 adet tabanca, bina dışında bulunan bir otomobilin içerisinde ele geçirildi. Operasyonda 185 kişiye 336 bin 515 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatmaya yer ve imkan sağlama suçundan 5 kişiye de adli işlem uygulanacağı bildirildi.