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  3. 07 Ocak 2021 18:26

Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar

Bursa'da kısıtlamaları ihlal ederek kumar oynana kahvehaneye yapılan baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.

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Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar

Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı. Baskın sıradında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu.

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Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar

Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü" dedi. Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiği görüldü.

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Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar

20 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150’şer liradan 63 bin TL ceeza uygulandı.

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