Kumar oynanan kahvehaneye baskın! Mutfak dolabına saklandılar
Bursa'da kısıtlamaları ihlal ederek kumar oynana kahvehaneye yapılan baskında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım ilçesi Kurtoğlu Mahallesi’nde bulunan ruhsatsız kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı.
Hemen adrese giden ekipler, 20 kişiyi kumar oynarken ve alkol içerken yakaladı. Baskın sıradında bir kadın, mutfak dolabına saklanmış halde bulundu.
Polisin "Çık bakalım oradan. Hadi, çık" dediği kadın, gülerek "Tansiyonum çıktı. Üstüme çamaşır suyu döküldü" dedi. Bir kişinin ise polis baskınına rağmen kuruyemiş yemeye devam ettiği görüldü.