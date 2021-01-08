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  3. 08 Ocak 2021 22:13

Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir apartman dairesinde kumar oynadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL ceza kesildi.

Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'ndeki bir binanın 3’üncü katında kumar oynandığı bilgisini aldı. 

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Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda, üç ayrı odada 5 kumar masası, çok sayıda, iskambil kağıdı, pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. 

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Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Şüphelilerin kumar oynarken yakalanmamak için apartman içerisi ve çevresine çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirdiği, evin bir odasından görüntüleri takip ettikleri öğrenildi.

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Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 33 kişiye toplam 148 bin 500 TL para cezası kesildi. Kumar oynarken yakalanan kişiler, ifadelerinin alınması için emniyete sevk edildi. 

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