Kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin TL ceza

Belirlenen adrese saat 18.00 sıralarında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Yapılan aramalarda, üç ayrı odada 5 kumar masası, çok sayıda, iskambil kağıdı, pul, nakit para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.