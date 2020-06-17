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  3. 17 Haziran 2020 09:37

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

BU yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyarete açtı. Hint mitolojisinde önemli yere sahip, Ganeşa ve Şiva temalı heykelin yüzüne, koronavirüse dikkati çekmek için kumdan maske yapıldı.

Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

Antalya'da her yıl binlerce yerli yabancı turistin ziyaret ettiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, kapılarını ziyaretçiye açtı. 40 ana temada 200'e yakın kumdan heykelin bulunduğu sergi alanında, koronavirüse dikkati çekmek için ilginç bir çalışmaya imza atıldı. 

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Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

Hint mitolojisinde Ganeşa ve Şiva olarak bilinen baba- oğul figürü üzerinde gerçekleştirilen restorasyon ile Şiva'nın ağız ve burnu kumla kapatılarak, maskeli görünümü kazandırıldı.

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Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

İNSANLARA SUBLİMİNAL MESAJ Festival direktörü Cem Karaca, "Bu sene pandemi nedeniyle heykeltıraş sanatçılarımızı getirip tamamen temayı değiştiremedik. Geçen yılki temamız üzerinden yaptığımız restorasyon sonrası kapılarımızı açtık. 

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Kumdan Şiva heykeline kumdan maske

Pandeminin ve virüsün ciddi anlamda yayılması ve verdiği zararlara dikkat çekmek amacıyla, sosyal mesafe bilinci ve maske mesajını subliminal olarak vermek istedik. 

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