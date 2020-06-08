Kümese giren 1,5 metrelik kertenkele büyük panik yarattı

Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, "Tavuklarımı kümesten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp bölgeden uzaklaştırdım” dedi.

