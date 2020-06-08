Kümese giren 1,5 metrelik kertenkele büyük panik yarattı
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda. Tavuk yetiştirilen bir kümese giren 1,5 metre boyundaki oluklu kertenkele panik yarattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Yılmaz'ın tavuk yetiştirdiği kümese 1,5 metre boyunda oluklu kertenkele girdi. İlk anda paniğe kapılan Yılmaz, daha sonra kertenkeleyi sopa yardımıyla kümesten çıkarıp uzaklaştırdı.
Kümesin kapısının açık kaldığını ve oluklu kertenkeleyi önce yılan zannettiğini anlatan Yılmaz, "Tavuklarımı kümesten çıkardıktan sonra, kapısını kapatmadım. Oluklu kertenkele kümese girmiş. Çapa ve sopa yardımı ile hayvana da zarar vermeden alıp bölgeden uzaklaştırdım” dedi.