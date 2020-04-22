Kumkapı'da metruk binada korkutan yangın

"TİNERCİLER, BALİCİLER KALIYOR İÇİNDE" Yanan binada tinercilerin kaldığını söyleyen esnaf Muhsin Mutlu, "Aniden bir alevlenme oldu. İçeride 4 tane tinerci var diyorlar. Binanın sahiplerinin kim olduğunu da bilmiyoruz. Normalde metruk bir bina. Tinerciler, baliciler kalıyorlar içinde" dedi.