Kumla sahilinde yine aynı manzara

'CORONA VİRÜSÜN FARKINDA DEĞİLLER'

Umut Dilmaç ise, "Burada, bu kadar bilinçsiz insan var. Hepsi iç içe. Çok saçma. Böyle giderse bu ülkede koronavirüs bitmez. Bu manzarayı görünce içimden 'Bunlar ne bilinçsiz insanlar diyorum. Corona virüsün farkında bile değiller. Biz dikkat ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

