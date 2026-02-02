Kuraklığın vurduğu ilimizde 88 yılın yağış rekoru kırıldı!

‘ESNAF PERİŞAN OLDU’

Alsancak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Baran Gültekin, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların aylardır bu durumda olduğunu söyleyerek, "Yağmur yağınca çukurlar suyla doluyor, iş yerlerini su basıyor. Yağmur olmadığında da yollar bu durumda olduğu için her yer toz içinde, temizlemekten bıktık. Aracımın tamponu yolda kaldı. Esnaf perişan oldu" dedi.