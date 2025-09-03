Kuraklık kabusu büyüyor: İzmir'de zorunlu su kesintilerinin süresi uzatıldı

Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile saat 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.