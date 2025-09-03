  1. Anasayfa
  İzmir'de zorunlu su kesintilerinin süresi uzatıldı

Kuraklık kabusu büyüyor: İzmir'de zorunlu su kesintilerinin süresi uzatıldı

İzmir'de kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle uygulanan planlı su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Kaynak: DHA
Kentte kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile saat 05.00 arasında 3 günde bir planlı ve dönüşümlü uygulanan su kesintileri, 12 Eylül'e kadar uzatıldı. 

Kesintiler Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe olmak üzere 12 ilçede uygulanmaya devam edecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül'de su kesintisi yapılacak. 

Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 4,7 ve 10 Eylül'de su kesintisi olacak.

