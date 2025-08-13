  1. Anasayfa
Kuraklık kabusu büyüyor: Yazır Göleti'nde su seviyesi yüzde 4'e düştü

Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Tekirdağ'da tarımsal amaçlı kullanılan Yazır Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 4'e düştü.

Kaynak: DHA
Kuraklığın etkisi altında bulunan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki tarımsal sulamada kullanılan Yazır Göleti'nde, su seviyesi her geçen gün düşüyor.

Su seviyesinin yüzde 4'e gerilediği göletin tabanındaki kayalıklar ve ağaç kökleri gün yüzüne çıktı. 

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, beraberindeki yetkililerle birlikte Yazır Göleti ve Naipköy Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Tekirdağ'da Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı'nda, kentin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Yazır Göleti'nden 200 bin metreküp suyun TESKİ hatlarına aktarılması kararı alınmıştı. (DHA)

