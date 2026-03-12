Kural tanımayan sürücüler havadan avlandı: ''Şimdiki cezalar az, 500 bin lira yazılmalı''
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 yanyolunda kural ihlali yapan sürücüleri havadan dronla takibe aldı. Ofset taralı alan ihlali yaparak trafiği tehlikeye atan sürücülere 1.246 TL para cezası kesildi. Denetim noktasında durdurulan bir sürücünün ''Özellikle kaynakçılar emniyet şeridini kullananlara şimdiki cezalar bile az 500 bin, 1 milyon yazılmalı''' sözleri dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafik akışını bozarak hem güvenliği tehlikeye atan hem de diğer sürücülerin hakkını gasp eden kural ihlallerine karşı dron destekli denetimlerini sıkılaştırdı. Zeytinburnu Cevizlibağ D-100 yanyol katılım noktasında gerçekleştirilen uygulamada, araçların transit yola bağlanırken "ofset taralı alan" üzerinden geçiş yaptığı saptandı.
Drona yakalandılar
Havadan dron ile anbean takip edilen araçlar, kural ihlali yaptıkları kesinleşince ileride kurulan uygulama noktasında trafik polisleri tarafından tek tek durduruldu. Şerit düzenini bozarak trafiği kilitlenme noktasına getiren her bir sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 1.246 TL idari para cezası uygulandı.
Denetim noktasında durdurulan sürücü Serkan Ç., ''Hayatımda trafik cezam yok. Hergün televizyonlarda izleyip polislerin uyguladığı cezalara sevinen bir adamım.Burada benzinlikten çıktım buradan bir daha yol ayrımı varmış. Çok hızlı geliyor araçlar, bende kontrollü geliyorum ve taralı alana mecbur giriyorum. Kaynak olsa çok haklılar diyeceğim. Benzinlikten çıkıp en sol şeride geçersem trafiği tehlikeye atacağım." dedi.
"En az 500 bin lira ceza yazılmalı"
Denetimlerle ilgili de konuşan Ç., "Özellikle kaynakçılar emniyet şeridini kullananlara şimdiki cezalar bile az 500 bin, 1 milyon yazılmalı'' diye konuştu.