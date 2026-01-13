Kur'an kursunda pompalı tüfekle dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, husumetli oldukları kişiyi, girdiği Kur'an kursu binasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Güvenlik görevlisini de yaralayan 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetlilerinden kaçan Y.A., Kur’an kursunun binasına girdi. İçeri giren yüzleri maskeli 2 kişi, pompalı tüfekle Y.A.’ye ateş etti.
Şüpheliler güvenlik görevlisi O.Ç.’yi (34) de silahla vurup yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Y.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı güvenlik görevlisi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. A.’nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Yunus polisleri, kaçan 2 şüpheliyi olayda kullandıkları değerlendirilen pompalı tüfekle birlikte yakaladı.
