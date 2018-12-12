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  3. 12 Aralık 2018 12:15

Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Denizlerde ve iç sularda, atılmış, saklanmış veya kaybolmuş suç aletleri ile kaybolmuş cesetlerin çıkarılmasında ve arama kurtarmada görev alan 7 kurbağa adam, İlkadım ilçesindeki hizmet binasında 7 gün 24 saat göreve hazır şekilde mesai yapıyor.

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Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Ekip, göreve hazır olmak için yaz kış demeden her gün Karadeniz'in soğuk sularında dalış gerçekleştiriyor.

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Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Gelen ihbarları değerlendirdikten sonra hızla hazırlanan ekip, Karadeniz'deki olaylara botla, iç sulardaki ihbarlara ise minibüsle giderek müdahale ediyor.

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Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Deniz Limanı Şube Müdür Vekili Komiser Saniye Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 personelle Samsun, Amasya, Çorum ve ilçeleri ile talep gelmesi halinde diğer illerde görev yaptıklarını söyledi.

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