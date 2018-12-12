Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim
Denizlerde ve iç sularda, atılmış, saklanmış veya kaybolmuş suç aletleri ile kaybolmuş cesetlerin çıkarılmasında ve arama kurtarmada görev alan 7 kurbağa adam, İlkadım ilçesindeki hizmet binasında 7 gün 24 saat göreve hazır şekilde mesai yapıyor.
Ekip, göreve hazır olmak için yaz kış demeden her gün Karadeniz'in soğuk sularında dalış gerçekleştiriyor.
Gelen ihbarları değerlendirdikten sonra hızla hazırlanan ekip, Karadeniz'deki olaylara botla, iç sulardaki ihbarlara ise minibüsle giderek müdahale ediyor.