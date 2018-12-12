Kurbağa adamlara Karadeniz'de zorlu eğitim

Denizlerde ve iç sularda, atılmış, saklanmış veya kaybolmuş suç aletleri ile kaybolmuş cesetlerin çıkarılmasında ve arama kurtarmada görev alan 7 kurbağa adam, İlkadım ilçesindeki hizmet binasında 7 gün 24 saat göreve hazır şekilde mesai yapıyor.