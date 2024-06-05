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Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı

Kurban Bayramı tatili için henüz kararını vermeyenler için İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta olan Uçmakdere Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: CNN Türk
Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı - Resim: 1

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleriyle büyülüyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere yamaç paraşütü imkanıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor.

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Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı - Resim: 2

ADRENALİN DOLU ANLAR

Uçmakdere, doğaseverlerin kalbini çalan bir atmosfere sahip. Burada çadır kurarak kamp yapma şansı bulabilirsiniz. Ayrıca, Ganos Dağı'nın eteklerinden yapacağınız yamaç paraşütüyle muhteşem manzaralar eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz.

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Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı - Resim: 3

Uçmakdere'de, restore edilen tarihi evler dikkat çekiyor. Bu evleri gezip, tarihin dokusunu yakından hissedebilir ve unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz.

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Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı - Resim: 4

Uçmakdere'de, doğa yürüyüşleri yapabilir ve Ganos Dağı'nın eteklerinde huzurlu bir zaman geçirebilirsiniz. Mahalle içindeki işletmelerde, yöresel lezzetlerle dolu bir kahvaltı yapma imkanı bulabilirsiniz.

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