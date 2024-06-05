Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı
Kurban Bayramı tatili için henüz kararını vermeyenler için İstanbul'a sadece 2,5 saat uzaklıkta olan Uçmakdere Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Uçmakdere Mahallesi, doğal güzellikleriyle büyülüyor. Mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere yamaç paraşütü imkanıyla adrenalin tutkunlarını bekliyor.
ADRENALİN DOLU ANLAR
Uçmakdere, doğaseverlerin kalbini çalan bir atmosfere sahip. Burada çadır kurarak kamp yapma şansı bulabilirsiniz. Ayrıca, Ganos Dağı'nın eteklerinden yapacağınız yamaç paraşütüyle muhteşem manzaralar eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz.
Uçmakdere'de, restore edilen tarihi evler dikkat çekiyor. Bu evleri gezip, tarihin dokusunu yakından hissedebilir ve unutulmaz fotoğraflar çekebilirsiniz.
Uçmakdere'de, doğa yürüyüşleri yapabilir ve Ganos Dağı'nın eteklerinde huzurlu bir zaman geçirebilirsiniz. Mahalle içindeki işletmelerde, yöresel lezzetlerle dolu bir kahvaltı yapma imkanı bulabilirsiniz.