Kurban Bayramı için tatil planı yapmayanlar dikkat: İstanbul'a 2,5 saat uzaklıkta tatil fırsatı

ADRENALİN DOLU ANLAR



Uçmakdere, doğaseverlerin kalbini çalan bir atmosfere sahip. Burada çadır kurarak kamp yapma şansı bulabilirsiniz. Ayrıca, Ganos Dağı'nın eteklerinden yapacağınız yamaç paraşütüyle muhteşem manzaralar eşliğinde adrenalin dolu anlar yaşayabilirsiniz.