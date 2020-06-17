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  3. 17 Haziran 2020 09:37

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

 Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkmıştı. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerine denk geliyor.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? 2020'nin ilk bayram ikramiyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle erken ödenmişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak edilmeye başlandı.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Ödeme planında herhangi bir değişiklik olmazsa, ikinci bayram ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emeklilere 100'er TL, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI? Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.

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