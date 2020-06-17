Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Koronavirüs pandemisi sonrası en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye çıkmıştı. Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK? 2020'nin ilk bayram ikramiyesi koronavirüs pandemisi nedeniyle erken ödenmişti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceği merak edilmeye başlandı.
Ödeme planında herhangi bir değişiklik olmazsa, ikinci bayram ikramiyelerinin 27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Emeklilere 100'er TL, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.