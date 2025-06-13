Kurban Bayramı kazıkçıları bir bir yakalandı: Kesilen toplam ceza 25 milyon TL'yi aştı!

Denetimlerin sıklaştığı söz konusu tarih aralığında düzenlenen 1 milyon 172 bin 549 seferde 12 milyon 743 bin 525 yolcunun seyahat ettiğini bildiren Bakan Uraloğlu, "Bu süreçte otobüsler 145 milyon 743 bin 94 kilometre yol katetti. Denetimlerimiz sadece bayram dönemlerini kapsamıyor. Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi ve yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimize etkin bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)