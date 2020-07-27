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  3. 27 Temmuz 2020 18:01

Kurban Bayramı öncesi korkutan görüntüler

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın alışveriş telaşı başladı. Çarşı ve pazarlara akın eden bazı vatandaşların koronavirüs tedbirlerine uymadığı görüldü.

Kurban Bayramı öncesi korkutan görüntüler

İZMİT

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Kurban Bayramı öncesi korkutan görüntüler

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Kurban Bayramı öncesi korkutan görüntüler

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Kurban Bayramı öncesi korkutan görüntüler

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