Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlar patladı

ÇEŞTOP Başkanı Yakup Demir, bayram tatilinin kısıtlama olmadan geçirilecek olması turizm sektörüne can suyu olduğunu ifade edip, "Bayram rezervasyonlarında otellerde yüzde 90 doluluğa ulaştık. Bayram öncesinde kısıtlamaların kalkması da bunda etkili oldu. Bu doluluğun ağustos ayına da sarkmasını istiyoruz. Ağustos ayının da dolu olmasını istiyoruz. Bu yoğunluk, devam ederse turizmciye pandemiyi unutturacak bir sezon geçirmiş olacağız. Özellikle yurt dışında olumlu bir hava var. Bu olumlu hava bize de yansıyor. 10 gündür yabancı turistlerin yaptırdıkları rezervasyonlar da artarak devam ediyor" dedi.