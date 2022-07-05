Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak? Planı olanlara kötü haber
''Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak'' sorusunun cevabı belli oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bayram tatilini İstanbul'da geçirecek vatandaşlara uyarıda bulundu.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bayramda beklenen hava durumunu aktardı.
Prof. Dr. Şen bayramın ilk günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'ne yağmur geldiğini açıkladı. Prof. Dr. Şen yağışların bayramın ikinci günü olan pazar günü de devam edeceğini duyurdu.
Şen, "İstanbul da dahil olmak üzere cumartesi akşam ve pazar günü Marmara'daki yağışı takip edeceğiz. Kuvvetli" mesajını paylaştı.
METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.