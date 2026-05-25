Kurban bayramında Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Kurban Bayramı'nında 9 günlük resmi tatil sürecini fırsata çevirmek ve birikimlerini Türk Lirası mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları netleşti. Tatil boyunca piyasa dalgalanmalarından uzak, risksiz bir getiri sağlamayı hedefleyen vatandaşlar için 1 milyon TL'nin 32 günlük net kazanç haritası belli oldu.
Uzun resmi tatil dönemlerinde nakit paranın boşta kalmasını istemeyen ve güvenli liman arayan tasarruf sahipleri, mevduat hesaplarına yöneliyor. Merkez Bankası'nın politikaları ve bankaların güncellediği rekabetçi faiz oranlarıyla birlikte, 1 milyon TL nakit parası olan bir vatandaşın 32 günlük vade sonunda elde edeceği net getiri tutarları şekillendi.
Kurban Bayramı öncesi mevduat faiz oranlarında yapılan son güncellemeler, yatırımcıların vade sonundaki net kazançlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcıların 9 günlük tatil sürecini de kapsayan 32 günlük vade tercihinde, bankaların sunduğu "hoş geldin" kampanyaları ve standart faiz oranları belirleyici oluyor.
Risksiz getiri arayanlar için 1 milyon Türk Lirası'nın 32 gün sonundaki kuruşu kuruşuna net kazanç listesi, bankaların güncel tekliflerine göre şu şekilde sıralanıyor:
ALTERNATİF BANK - VOV HESAP
Faiz Oranı: %46
32 Günlük Net Kazanç: 28.821,62 TL
Vade Sonu Toplam Bakiye: 1.028.821,62 TL