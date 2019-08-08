Kurban eti nasıl tüketilmeli?
Kurban bayramında beslenmede büyük değişikler olur. Bayram süresince öğünlerin saatleri ve düzeni değişir; en önemli değişim ise et tüketiminin artmasında olur.
Kurban bayramında beslenmede büyük değişikler olur. Bayram süresince öğünlerin saatleri ve düzeni değişir; en önemli değişim ise et tüketiminin artmasında olur.
"Bayramda hazımsızlık, mide ağrısı, bulantı, kabızlık, kalp çarpıntısı, tansiyon yüksekliği gibi sorunların olmaması için beslenme konusunda tedbirler alınmalıdır" diyen Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, bayramda nelere dikkat edilmesi gerektiğini özetledi: