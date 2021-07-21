Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki...

"RESMEN BUZ TUTUYOR"

Osman Barış yaptığı açıklamada, "6 kişi ve benim kurban etlerimizi Denizli'den İnegöl'e götüreceğim. Yol yaklaşık 5 saat sürüyor. Havalar çok sıcak. Etimin bozulmaması için bir soğutma sistemi düşündüm. Nalburdan boru aldım. Aracın ön kısmında klimadan gelen soğuk havayı borularla bagaja aktardım. Klimayı açtığımda bagajı gayet iyi soğutuyor. Klimayı çalıştırınca borular resmen buz tutuyor" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN