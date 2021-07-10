Kurban kesecekler dikkat! Fiyatlar belli oldu
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. Bayraktar, ''Hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında'' dedi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 6 bin lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişeceğini, canlı ağırlıklı fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 24-35 lira, küçükbaşta 24-40 lira olacağını bildirdi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, kurbanlık fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına ve büyükbaşta inek, düve, tosun, küçükbaşta ise koyun, koç, toklu ve keçi olmasına göre değiştiğini ifade etti.
Ortalama fiyatları paylaşan Bayraktar, "Bu yıl ülkemizde ortalama kurban fiyatları, hayvan başına büyükbaşta 6 bin 500 lira ile 35 bin lira, küçükbaşta ise 1300 lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Canlı ağırlık fiyatı da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 24-35 lira, küçükbaş hayvanlarda ise 24-40 lira arasında." bilgisini verdi.
Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça ve talebin durumuna göre de değişeceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı ağırlık kilogram fiyatının 29 lira 46 kuruş, küçükbaş canlı ağırlık kilogram fiyatının ise 33 lira 36 kuruş olduğunu kaydetti.
Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında 32-35 lira, Ankara'da 26-30 lira, İzmir'de ise 24-35 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 35-40 lira, 30-36 lira ve 25-40 lira düzeyinde seyrettiğini bildirdi.
"Kurban sayısı yeterli"
Tarım ve Orman Bakanlığının, bu yıl için kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 350 bin büyükbaş, 3 milyon 700 bin küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon civarında kurbanlık bulunduğunu açıkladığını hatırlatan Bayraktar, "Son yıllardaki kurban satışları göz önüne alındığında, bu yıl geçen yıla yakın bir oranla 960 bin büyükbaş ve 2 milyon 800 bin küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 760 bin kesim yapılacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.
Bayraktar, satılamayan hayvanların Et ve Süt Kurumu tarafından üreticilerin yaptığı ek masraflar da dikkate alınarak uygun fiyattan satın alınması önerisinde bulundu.
Besicilik maliyetlerine de değinen Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın kurbanlık fiyatlarını da etkilediğine dikkati çekti.
Bayraktar, Kurban Bayramı için milyonlarca hayvanın besiye alındığını, uzun süre beslendiğini ve 4 gün gibi kısa bir sürede kesildiğini belirterek, "Bu süreç ekonomik olarak ciddi bir hareketlenmeye de yol açmaktadır. Üreticilerin besi amaçlı hayvan alımları, beslenen kurbanlıkların satışları, yem, veteriner hizmetleri, hayvanların satış merkezlerine nakilleri, satış yeri kiraları, kişisel masraflar, kasap kesim ücretleri, sakatat ve derilerin satılmasına kadar birçok ticari faaliyet bu dönemde yapılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.