Kurban keserken kalbine yenik düştü
Erzurum'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde acı bir olay yaşandı. Palandöken ilçesinde kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kesim sırasında kendilerini yaralayan 110 kişi de hastanelere başvurdu.
Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.
HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER
Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti. Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı. Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen E.H. (65), kalp krizi geçirdi. Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ
Erzurum’un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı. Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurdu. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.