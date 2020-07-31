Kurban pazarı ve kesim alanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı!

Kurbanlığını kesim alanına götüren Gökhan Çini, "Kurbanımızı aldık ve Allah nasip ederse keseceğiz. Kurbanımızı daha önceden aldık. Kesim alanına götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Kurbanlığını almak için kurban pazarına gelen Veli Bakır ise, "Ben bir koç aldım gücüm ona yetti. Şimdi kurbanlığı almaya geldim. Kısmet olursa keseceğim. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Evde yerim müsait. Oraya götüreceğim ve keseceğim. Çocuklarım ve ailemle birlikte keseceğiz" ifadelerini kullandı.