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Kurban pazarının en dikkat çekenleri onlar oldu: Gören dönüp bir daha bakıyor

Adana'da kurbanlık olarak satışa çıkarılan 4 boynuzlu koçlar, görenlerin dikkatini çekiyor. 20-25 bin liradan satılan koçlar, alıcılarını bekliyor.

Kaynak: İHA
Kurban pazarının en dikkat çekenleri onlar oldu: Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 1

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Adana'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik artmaya başladı.

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Kurban pazarının en dikkat çekenleri onlar oldu: Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 2

Kurbanlık koyun veya keçi almak için pazarlara gelenler, pazarlıklarını yapıp bütçelerine uygun kurbanlıkları satın alıyor. 

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Kurban pazarının en dikkat çekenleri onlar oldu: Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 3

Kentte uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ercan Şimşek, pazara getirdiği 4 boynuzu 4 koçu 20 ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarttı.

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Kurban pazarının en dikkat çekenleri onlar oldu: Gören dönüp bir daha bakıyor - Resim: 4

Uzun yıllardır Kozan ve Aladağ ilçelerinde 4 boynuzlu koyun beslediğini anlatan Şimşek, "Bu 4 boynuzlu hayvanlar hep dağda yetiştiler. Yıllar önce dağda çiftleşen hayvanların ırkından geliyor bunlar. 30 yıldır böyle hayvanlar besliyoruz. 4 boynuzlulardan en büyüğü 15 yaşında. 20 yaşına kadar yaşıyor bu hayvanlar. Eti çok lezzetlidir. Çok kaliteli bir ettir. Şu anda 80-90 kilogram geliyor ve 25 bin liradan satılıyor" dedi.

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