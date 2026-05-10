Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında Ağrı, Kars, Erzurum ve Tokat başta olmak üzere birçok ilden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu. Besici Nimet Altın’ın yetiştirdiği, 2 yaşında 1 tonluk ağırlığındaki boğası Şampiyon, 420 bin TL’lik fiyatıyla pazarın dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer aldı.