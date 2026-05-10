Kurban pazarının gözdesi oldu: 1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurban pazarında satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki "Şampiyon" isimli boğa, 420 bin TL’lik fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: DHA
Gebze ilçesi Balçık Mahallesi’nde kurulan kurban pazarında Ağrı, Kars, Erzurum ve Tokat başta olmak üzere birçok ilden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu. Besici Nimet Altın’ın yetiştirdiği, 2 yaşında 1 tonluk ağırlığındaki boğası Şampiyon, 420 bin TL’lik fiyatıyla pazarın dikkat çeken kurbanlıkları arasında yer aldı. 

Kurban pazarını ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, besicilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında besici Nimet Altın, Belediye Başkanı Büyükgöz’ün elini tutarak pazarlık yaptı. 

Altın’ın, 1 ton ağılığındaki kurbanlığı belirterek “Sana satalım başkanım” sözleri üzerine Zinnur Büyükgöz, “Ben burada satın almaya başladım mı diğerlerine haksızlık olur. Rabb’im bereketini verecektir” dedi.

Besicinin ısrarını sürdürmesi üzerine Büyükgöz “Sen pazarlama mezunu musun?” sözleri, eğlenceli anlara sahne oldu. (DHA)

